Баща строши ръката на дъщеря си с тояга





По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 52-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15.10.2025 г. в къща в гр. Банкя, обвиняемият Е.Д. е нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си дъщеря, като й е счупил кост на лявата предмишница. Вследствие на това й е причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал.1, т. 5а, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

Е. Д. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.



Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ .

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.