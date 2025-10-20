Младеж и зрял мъж потрошиха стъклата на автомобили в Бобов дол и Дупница





В края на миналата седмица в РУ Бобов дол е заявено повреждане на чужда собственост – счупени са стъклата на л.а. „Шевролет“. Извършителят е установен – непълнолетен местен жител. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Вчера 41-годишен мъж от Сапарева баня е повредил л.а. „Фиат“ – счупил е предно панорамно стъкло и огледало за задно виждане. Задържан е с полицейска заповед, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Вчера дупнишки полицаи са установили водач на л.а. „Шкода“ да управлява след употреба на наркотици. Проверката е извършена на ГП Е 79, досъдебно производство е образувано по случа в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.