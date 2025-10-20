Митов пред Таймс: Руски шпиони имат връзки с банди контрабандисти, които превозват мигранти към Европа





Руски шпиони имат връзки с банди за контрабанда на хора, които превозват мигранти в Европа. Това заявява българският министър на вътрешните работи Даниел Митов пред "Таймс".

По думите му, правителството разполага с доказателства за директни връзки между руската агенция за външно разузнаване и бандите, които помагат на нелегалните мигранти да прекосят Европа.

"Притокът на нелегална миграция е инструмент за враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и Обединеното кралство", каза Митов.

Той също така предположи, че леви хуманитарни групи са в пряк контакт с бандите каналджии.

Твърдението му идва в момент, когато министри от Европа ще се съберат заедно с британския премиер Кийр Стармър в Лондон през следващата седмица, за да обсъдят планове за спиране на нелегалната миграция през Западните Балкани.

Твърденията дойдоха, след като министрите върнаха още 16 души във Франция тази седмица, с което броят на депортираните по споразумението достигна 42, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Броят на мигрантите, пристигащи от Франция по силата на договора "един влиза, един излиза", сключен между сър Киър и Еманюел Макрон, вече е 23.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд определи последните усилия за депортиране като "най-големия обратен полет по силата на нашата историческа сделка с французите".

Тя добави: "Това изпраща предупреждение към тези, които обмислят да влязат в тази страна незаконно: ако дойдете тук с малка лодка, можете да бъдете изпратени обратно."

Очаква се да се осъществят още полети през следващата седмица.

Междувременно последните данни за преминаване на Ламанша показват, че общо 369 души са предприели опасното пътуване в седем лодки в събота, с което общият брой за годината досега достига 36 734, според анализ на данните на Министерството на вътрешните работи от информационната агенция на Пенсилвания.

Общият брой е с 82 по-малък от общия брой за цялата 2024 г., който беше 36 816.

Споразумението за връщане, подписано по-рано тази година, има за цел да създаде демотивиращ фактор за преминаването на Ламанша.