Мицкоски обяви победа на местните избори в РСМ





Обещахме ви победа и имаме победа. Това е триумф на народа, на верния народ. Тази вечер Македония не избра партия, а посока, избра ценности, избра хора, които вярват в работата, а не в думите.

Това заяви лидерът на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на Северна Македония Християн Мицкоски в обръщението си след първия тур на местните избори, съобщава "Нова Македония".

Той каза още, че следващите две седмици и вторият тур са моментът, в който тази победа трябва да бъде потвърдена и завършена, и промяната трябва да започне.

- Но тази убедителна победа е само началото на новата македонска енергия, мирна, решителна, справедлива. През тези седмици показахме, че политиката може да има различно лице без обиди, без гняв, омраза, с достойнство, гледайки право в очите с дела, вместо с празни обещания. Гражданите разпознаха това тази вечер и потвърдиха доверието си с убедително мнозинство. Не заради нас, а заради себе си, семействата си, бъдещето си, заради Македония - подчерта лидерът.

СДСМ вече призна поражението си на местния вот, но призова избирателите да гласуват на втория тур.

При обработени 93,65 процента от протоколите, ВМРО-ДПМНЕ печели в 53 от 80-те общини в страната, а коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН - в 9 общини.

Опозиционният СДСМ печели в 8, а Националният алианс за интеграция, воден от ДСИ - в 5 общини.

Изборите ще се повторят в три общини поради недостатъчна избирателна активност.