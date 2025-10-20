Ден на траур в община Созопол в памет на тримата младежи, загинали в тежка катастрофа





В знак на съпричастност към трагичната гибел на тримата загинали на 17 октомври 2025 младежи в тежката катастрофа на пътя Созопол – Черноморец, кметът на Община Созопол обявява 20 октомври 2025 г. за Ден на траур в общината.

В този ден знамената на всички общински сгради и обществени места ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на Община Созопол, с изключение на тези от личен характер.

В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.

Кметът Тихомир Янакиев и общинската администрация изказват искрени съболезнования към семействата и близките на починалите деца.