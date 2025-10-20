Кандидатката на ДПС-Ново начало спечели изборите в димитровгрaдското село Черногорово







Кандидатът на ДПС- Ново начало Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово.

Това е заявил председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов след окончателното преброяване на резултатите, съобщава БТА.

На втория тур на предсрочния частичен вот за управник на населеното място Статева събра 251 гласа, или 51,75%. Втора с 224 гласа, което е 46,86%, остана издигнатата от ГЕРБ Лидия Молева.

Изборите протекоха в спокойна обстановка и навреме. До края на деня няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни Гавазов.

"ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград, като спечели кметските избори в село Черногорово", пишат от областното ръководство в Хасково на "ДПС-Ново начало" на официалната си страница във "Фейсбук". Напълно заслужена победа, до която стигнахме с постоянство, уважение към всички жители на селото, работа и поети ангажименти, които ще бъдат приоритет в работата на новоизбрания кмет г-жа Христина Статева, се допълва в публикацията.

На първия тур на 12 октомври Молева водеше пред Статева със 193 на 148 гласа.