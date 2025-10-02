Откриха в къща в дупнишкото село Бистрица фалшиви талони за автомобили





Вчера в полицията в Дупница е образувано досъдебно производство за съставяне на неистински официални документи. При извършени процесуални действия в условията на неотложност в имот в село Бистрица, обитаван от 38-годишен местен жител, служителите са открили и иззели множество неистински официални документи – талони за регистрация на МПС. За случая е уведомена прокуратурата.