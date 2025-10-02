Арестуваният от изрелските военни българин:"Кажето на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа"





„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си".

Този апел прави във видео българският гражданин, задържан от Израелските военноморски сили, които прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд".

"Кажето на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", заявява още Димитров в своето обръщение.

Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.