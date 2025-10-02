Израел арестува Грета Тунберг и други активисти на кораби с помощи за Газа





Шведската климатична активистка Грета Тунберг и други пътници на борда на флотилия от кораби с помощ, пътуващи към Газа, бяха задържани от израелските военни, след като над 10 кораба от Глобалната флотилия Сумуд (GSF) бяха прихванати, което предизвика глобално възмущение.

Флотилията се опитва да пробие 18-годишната блокада на Израел на Газа и да достави помощ в опустошения от войната анклав, използвайки кораби, които отплават от пристанища в Средиземно море. Към около 8:20 ч. местно време в четвъртък, 28 лодки на GSF все още плаваха и бяха на около 46 морски мили от Газа, докато 16 лодки бяха прихванати, според тракера на GSF.

Организаторите на флотилията нарекоха прихващането на корабите от Израел „незаконна атака“ срещу хуманитаристи, докато Израел заяви, че активистите „не се интересуват от помощ, а от провокация“.

Първите кораби бяха прехванати от израелски сили в сряда вечерта местно време на около 70 морски мили от Газа, според GSF, които обвиниха Израел в агресивно насочване към нейните кораби.

GSF съобщи в Telegram, че един кораб е бил „умишлено тараниран“, докато други два са били „обстрелвани с водни оръдия“. Те публикуваха видео, което показва как корабът „Юлара“ е ударен с водни оръдия, добавяйки, че никой на борда не е пострадал.

Израелското външно министерство заяви, че няколко кораба са били „безопасно спрени“ и техните пътници са били „прехвърлени в израелско пристанище“.

„Грета и нейните приятели са в безопасност и здрави“, каза министерството в X, визирайки Тунберг, която може да се види седнала на пода, заобиколена от военни, във видеоклип, придружаващ публикацията в социалните медии.

GSF нарече прехващането на лодките от Израел „незаконна атака срещу невъоръжени хуманитаристи“.

„Призоваваме правителствата и международните институции да поискат тяхната незабавна безопасност и освобождаване“, заяви организацията в Telegram.

Международната реакция срещу действията на Израел беше бърза, като протестиращи наводниха улиците в Италия и Турция, а чуждестранни лидери изразиха възмущението си.

Прихващанията идват само дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп представи мирното си предложение за прекратяване на войната в Газа заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.