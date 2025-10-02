Жълт и оранжев код за поройни дъждове и силни ветрове





Днес ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Западна и в Централна България. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Максималните температурите ще са между 8° и 13°, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София - около 8°. През нощта с продължаващото понижение на температурите по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В петък валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, с умерен, в Източна България силен вятър от североизток. С продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България над 600-700 m дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Температурите ще са с малък денонощен ход - от 4°-5° във високите полета в Западна България до 20°-22° в крайните югоизточни райони. След обяд от югозапад валежите ще спират. В събота вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. В източните райони ще се задържи облачно, на места с валежи от дъжд, но вече слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще са между 3° и 8°, по Черноморието до 10°-12°, а максималните ще са между 12° и 17°. В неделя вятърът в много райони ще стихне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево. Сутринта в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са с още градус-два по-ниски, а дневните - по-високи. В началото на новата седмица има голяма вероятност за още една синоптична обстановка със значителни валежи в цялата страна. В понеделник облачността ще се вплътни и от запад ще започнат валежи, които във вторник и сряда ще обхванат цялата страна. Сутрешните температури ще са по-високи, а дневните ще останат без съществена промяна, максималните в по-голямата част от страната ще са около 15°. Вятърът ще е със северна компонента.