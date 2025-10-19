Бившият директор на детска Градина Калина Райна Хаджийска благодари на Пламен Галев за изграждането на дневния център за деца с увреждания. Това стана по време на тържесктвената сесия на Общинския съвет, на която е.педагожката бе удостоена с приза "Почетен гражданин на Дупница". В началото на речта си тя благодари на трима, които имат най-голям принос през 2008-а година за осъществяването на проекта за изграждането на центъра- на доцент Даниела Боцева от ЮЗУ, тогавашния заместник-кмет Даниела Ушатова и бизнесмена Пламен Галев. Райна Хаджийска обяви, че именно той е изиграл ключова роля и буквално за 10 минути е разбрал необходимостта Дневния център за деца с увреждания да бъде в една сграда с детската градина.
След като получи приза "Почетен знак на Община Дупница", педагожката Райна Хаджийска благодари на Пламен Галев за изграждането на Дневния център за деца с увреждания
19.10.2025
Най-четено
- След като получи приза "Почетен знак на Община Дупница", педагожката Райна Хаджийска благодари на Пламен Галев за изграждането на Дневния център за деца с увреждания
- Честит празник, Дупница!
- Честит празник, Дупница!
- Почитаме св. Иван Рилски- небесния закрилник на българския народ
- Електропастир за кучета – усещане за безопасна свобода
- Министърът на правосъдието иска наказания за 4-има нотариуси
- Израел върна 45 тела на палестинци и освободи 2 000 затворници
- ООН: Хуманитарната помощ все още не е пристигнала в Газа
- От днес: Сензори в асфалта ще ловят претоварвани камиони в реално време и в движение
Темите от "Дупница"
- След като получи приза "Почетен знак на Община Дупница", педагожката Райна Хаджийска благодари на Пламен Галев за изграждането на Дневния център за деца с увреждания
- Честит празник, Дупница!
- Честит празник, Дупница!
- Почитаме св. Иван Рилски- небесния закрилник на българския народ
- Депутатите от ГЕРБ започват проучване колко е изядено и оръфано от тялото на ГЕРБ по избирателните райони
- Арестуваха 2 жени от Кюстендил и Благоевград, мамили клиенти с лоша кредитна история
- От днес: Дъждът се завръща, температурите се понижават
- Настаняват в психиатрията на затвора в Ловеч мъжа, хвърлил взрив пред полицията в Дупница
- Почерпен шофьор бе настанен в ареста в Дупница