След като получи приза "Почетен знак на Община Дупница", педагожката Райна Хаджийска благодари на Пламен Галев за изграждането на Дневния център за деца с увреждания





Бившият директор на детска Градина Калина Райна Хаджийска благодари на Пламен Галев за изграждането на дневния център за деца с увреждания. Това стана по време на тържесктвената сесия на Общинския съвет, на която е.педагожката бе удостоена с приза "Почетен гражданин на Дупница". В началото на речта си тя благодари на трима, които имат най-голям принос през 2008-а година за осъществяването на проекта за изграждането на центъра- на доцент Даниела Боцева от ЮЗУ, тогавашния заместник-кмет Даниела Ушатова и бизнесмена Пламен Галев. Райна Хаджийска обяви, че именно той е изиграл ключова роля и буквално за 10 минути е разбрал необходимостта Дневния център за деца с увреждания да бъде в една сграда с детската градина.