Честит празник, Дупница!





Днес, когато правосравната ни църква почита небесния закрилник на българския народ- св. пребодобни Иван Рилски, Дупница отбелязва своя празник.

Днес е кулминацията на 3- дневните чествания.

В 9:30ч. на площад "Свобода" ще бъде представен флашмоб посветен на 110 години от основаванета на футболен клуб "Марек"

В 10:00 ч. започва тържествената сесия на Общинския съвет. Тя ще започне с приветствие от кмета на Дупница Първан Дангов, след което ще бъдат приети поздравления.

Както всяка година на тази дата, на тържествената сесия ще бъдат връчени и отличията на почетните граждани. Това са волейболистката Никол Окоро и педагозите Райна Хаджийска и Виолето Инкьова. С "Почетна значка на Община Дупница" ще бъде удостоена Елена Марулевска

Днес ще бъде гласувано и предложението на инж. Костадин Костадинов, Георги Георгиев и Христо Михалчев – общински съветници от КОД-ВМРО към Общински съвет Дупница, относно именуването на улицата пред стадион Марек на Сашо Паргов.

От 11ч. на площад Свобода ще бъде извършен и тържествен водосвет за здраве, а от 11:30ч. празнината програма започва с концерт на Петя Панева. В 13ч. ще бъде открита изложба "Скуптура и живопис", а в 14ч. започва и празничната програма за най-малките жители на града.

В 17ч. в катедралния храм "Свети Георги Победоносец" почетния гражданин на Дупница Диман Панчев ще изнесе концерт с хор "Грегориански гласове".

В 19ч. започва празничният концерт на Вениамин и Дара Екимови.