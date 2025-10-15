Израел върна 45 тела на палестинци и освободи 2 000 затворници







Израел предаде телата на 45 палестинци като част от споразумениеto с палестинската групировка Хамас, съобщава ДПА, цитирана от News.bg. Израел също така освободи и близо 2000 палестински затворници.

Останките бяха донесени в Ивицата Газа във вторник с помощта на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), съобщиха медицински източници.

Сега в болница "Насер" в Хан Юнис в южната част на Газа ще бъдат проведени генетични тестове за идентифициране на телата. След това семействата ще могат да погребат починалите си роднини.

Припомняме, че предаването се състоя ден след като Хамас освободи 20 живи заложници и предаде останките на четирима души: трима израелци и един студент от Непал.

Международният комитет на Червения кръст предупреди, че ще отнеме време за предаване на телата на заложниците и затворниците, убити във войната между Израел и "Хамас". Комитетът нарече това "огромно предизвикателство", предвид трудностите при намирането на тела сред руините на Газа.