ООН: Хуманитарната помощ все още не е пристигнала в Газа





Две години след началото на войната в Газа и дни след обявеното примирие, големият мащаб на обещаната хуманитарна помощ за палестинското население все още не се реализира, предупредиха ООН и Международният червен кръст във вторник. Израелските власти същевременно потвърдиха, че притокът на помощи ще се забави, тъй като южният граничен пункт Рафах остава затворен, предава "Ройтерс".

По данни на трима израелски представители, решението за ограничаване на помощта и забавяне на отварянето на границата с Египет поне до сряда е взето, защото Хамас не е предал достатъчно бързо телата на загиналите израелски заложници. От организацията заявиха, че процесът се бави, тъй като част от местата за погребения са разрушени и неизвестни.

"Имаме нужда всички гранични пунктове да бъдат отворени. Колкото по-дълго Рафа остава затворен, толкова повече страданието на хората се задълбочава, особено на разселените в южната част на Газа", заяви говорителят на UNICEF Рикардо Пирес.

Изявленията идват ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви официално край на конфликта между Израел и Хамас, след размяната на последните живи заложници срещу палестински затворници. Решението предизвика очаквания, че помощите ще потекат ускорено към Газа, където според глобалния мониторинг за глада стотици хиляди хора са на ръба на масов глад.

Според израелския координатор COGAT, който отговаря за контрола върху хуманитарните доставки, по време на примирието се очакваха около 600 камиона дневно да влизат в ивицата. Засега обаче това не се случва. ООН съобщи, че цялата помощ до момента е преминала единствено през централния пункт Кисуфим, докато северът на Газа, където положението е най-тежко, остава напълно откъснат.

"Очакваният мащаб на помощта още не се вижда. Само няколко камиона успяват да влязат, а тълпите, които ги посрещат, създават хаос, който няма нищо общо с хуманитарни стандарти", заяви говорителят на Международния червен кръст Кристиан Кардон.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган уточни, че през последните дни са преминали едва около 350 камиона. По данни на Световната продоволствена програма (WFP), от уикенда досега са внесени 137 камиона, но в понеделник — деня на размяната на заложници — нито един не е достигнал до територията. Организацията отчита, че около 400 000 души в Газа Сити не са получавали помощ от седмици.

От UNICEF съобщиха, че са успели да доставят десетки камиони с жизненоважни материали — палатки, найлонови покривала, зимни дрехи и комплекти за хигиена. "Надяваме се реалното увеличаване на обемите да започне още тази седмица", каза говорителката на организацията Тес Инграм.

Според Oxfam и други международни хуманитарни организации, около 50 неправителствени структури все още нямат разрешение да внесат помощи, тъй като не са получили израелска регистрация. "Намираме се в неизвестност... Нуждите на население, преживяло глад месеци наред, няма как да бъдат посрещнати с няколко камиона", заяви експертката на Oxfam Бушра Халиди.

Израелската страна настоява, че достъпът е разрешен само за конвои на ООН и "одобрени международни организации", както и за частния сектор и донорски държави. Католическата благотворителна организация Catholic Relief Services е сред малкото, получили разрешение за доставки, като приоритет са материалите за подслон.

