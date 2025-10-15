От днес: Дъждът се завръща, температурите се понижават





Днес над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд главно над северозападната част от страната. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температурите ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Стара планина. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В четвъртък облачността ще се задържи предимно значителна. Само на отделни места в Източна България и планините ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 13° и 18°. В петък вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури ще се повишат слабо. От запад облачността ще се вплътни и ще започнат валежи, които през нощта срещу събота ще обхванат цялата страна. В събота ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. По-късно през деня, с ориентиране на вятъра от северозапад ще прониква студен въздух. В неделя облачността ще се разкъсва, но ще остане предимно значителна. Вятърът ще отслабне, а впоследствие ще се ориентира от североизток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 6° и 11° и максимални - между 12° и 17°. През първите дни от новата седмица, след временно намаление, облачността от югозапад отново ще се увеличи. В понеделник в крайните югозападни райони, а във вторник на повече места в Западна България и планините ще има валежи. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток. Минималните температури ще са без съществена промяна, а дневните ще се повишат с 2-3 градуса.