Депутатите от ГЕРБ започват проучване колко е изядено и оръфано от тялото на ГЕРБ по избирателните райони





Не виждам място на ГЕРБ в такова управление. Резултатът за ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в такова правителство, в което министерствата са дадени на концесии и се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които въобще не се занимават с политика и нямат коалиционна култура.

Винаги съм казвал, че гърбът ми е голям, но е и хлъзгав. Стига ми се катериха по гърба. Дал съм дума, че няма ние да счупим първи коалицията. Но и няма да стоим по този начин.

Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да сложим ред, който хората очакваха след четирите години хаос. Но това изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят.

Депутатите да заминават по избирателните райони и да се върнат с доклади - и „колко е изяденото“ от тялото на ГЕРБ. От вашите доклади ще разберем колко скоро може да отидем на избори. И има ли изядено или наръфано или отиваме на избори.