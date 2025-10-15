Специализираната полицейска операция е проведена на територията на София, Кюстендил, Бургас и ловешкото с Румянцево. Акцията е реализирана с участието на служители на сектор „Измами“ в ГДНП, и колегите им от областните дирекции в Стара Загора, Ловеч, Кюстендил и Бургас, под ръководството на Районна прокуратура Стара Загора.
В хода на предприетите действия бил изяснен механизмът, ползван от двете жени - 33-годишна от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград. В процеса на работа е установено, че те публикували обяви в социална мрежа за отпускане на кредити на лица с лоша кредитна история. При проявен интерес от потенциални кредитополучатели, започвала кореспонденция в приложение, а не след дълго комуникацията продължавала по телефон. Те заблуждавали търсещите кредит, че парите ще им бъдат отпуснати, ако предварително, чрез бюро за парични преводи, преведат процент от сумата като „такса одобрение“. Веднага след получаване на парите, кореспонденцията с кандидатите за кредит спирала.
Извършени са полицейски действия в условията на неотложност - обиск по реда на НПК на двете жени и претърсване и изземване на три адреса в Кюстендил, Бургас и с. Румянцево. Намерени и иззети са SIM карти, мобилни телефони, пластики, бележки, тефтери и др. Разпитани са свидетели. Двете жени са задържани за срок до 24 часа по реда на ЗМВР.
Продължава работата за установяване на съпричастността им и към други подобни измами на територията на цялата страната. Според събраните към момента данни над 30 човека са пострадали от разследваната престъпна дейност
Арестуваха 2 жени от Кюстендил и Благоевград, мамили клиенти с лоша кредитна история
