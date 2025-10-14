Настаняват в психиатрията на затвора в Ловеч мъжа, хвърлил взрив пред полицията в Дупница







·

Районен съд Дупница определи "настаняване за изследване в психиатрично заведение" за обвиняемия в хулиганство пред полицията в Дупница

Районен съд Дупница постанови определение, с което настанява обвиняемия за хулиганство, с особена дързост и цинизъм / хвърлил бутилка със запалителна течност пред сградата на РУ на МВР в Дупница /, за изследване в психиатрично отделение на Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода към Затвора - Ловеч, за срок от 30 дни. Определението може да се обжалва и протестира в 3-дневен срок, считано от днес, пред Кюстендилски окръжен съд.

В мотивите на съда се казва: „Предвид посочената диагноза / психотично състояние / и аргументите на вещото лице д-р П… в становището, допълнени с обясненията му в съдебно заседание, както и възприетото от състава на съда поведение на обвиняемия, съдът ще уважи искането на РП-Кюстендил и ще настани К . В. в посоченото здравно заведение за изследване. Относно срока, който максимално е 30 дни съгласно чл. 70, ал. 1 НПК, съдебният състав прецени предвид индивидуалните особености и необходимостта от извършване на пълни изследвания на обвиняемия, за които се изисква време, да го настани за максималния срок от 30 дни”. Делото се гледа от съдия Мая Гиздова, в състав с двама съдебни заседатели.