Палестинците празнуват завръщането на затворниците, освободени от Израел





Стотици освободени палестински затворници и задържани бяха посрещнати със сълзи и викове на радост, когато бяха освободени от Израел, за да се съберат отново със семействата си в Газа и окупирания Западен бряг.

Освобождаването включваше около 250 затворници, осъдени за престъпления, включително убийства и смъртоносни атаки срещу израелци, и около 1700 задържани от Газа, които бяха държани от Израел без обвинение.

Докато затворниците излизаха от автобус на Червения кръст в Рамала, много от тях облечени в традиционни шалове Куфия, те изглеждаха бледи и измършавели, като някои се затрудняваха да ходят.

Те бяха освободени като част от размяна, при която 20 израелски заложници бяха освободени от Хамас, като се очакваше да бъдат освободени и останките на някои починали заложници.

Смята се, че около 100 затворници са били освободени на Западния бряг, като много други ще бъдат депортирани, а малък брой ще бъдат освободени в Източен Йерусалим.

Израел ясно заяви преди процеса на освобождаване, че иска да избегне ликуващите сцени, които обграждаха затворниците, пристигащи в Рамала по време на предишни сделки със заложници, когато големи тълпи развяваха знамена на Хамас.

Много семейства не искаха да говорят с медиите, заявявайки, че са били предупредени да не го правят от израелските военни.

В Газа семейства се събраха в болница „Насер“ в Хан Юнис с надеждата да се съберат отново с близките си. До главната болнична сграда е създадена полева болница, която да ги приеме.

„Това е много красиво чувство - щастие, ден на радост“, каза 50-годишният Мохамед Хасан Саид Дауд, който каза пред Би Би Си, че е там, за да вземе сина си, който според него е бил арестуван от израелските сили на контролно-пропускателен пункт.

„Наричаме го национален празник, че нашите задържани биват освободени въпреки цената на войната, мъчениците, ранените и разрушенията в Газа.“

Халил Мохамед Абдулрахман Ал-Катрус, който също е бил там, за да вземе сина си, който според него е бил задържан около три месеца, каза: „Има радост, има болка, има щастие и има тъга.“

„Дойдохме тук, чакайки освобождаването им. Дойдохме тук, очаквайки да пристигнат в 10:00 часа, а сега е след 12:00 часа и ние все още чакаме, напрегнати.“

AFP via Getty Images Освободени палестинци махат на тълпите в Хан Юнис. AFP чрез Getty Images

Автобуси с освободени палестински задържани пристигнаха в Хан Юнис, южна Газа, под овациите на събралите се тълпи.

Преди освобождаването в Рамала, линейки от Палестинското дружество на Червения полумесец се подготвиха да лекуват всички ранени затворници.

„Плачът и тишината, това ви показва как се чувстват семействата“, каза 23-годишният Ибрахим Ифани, доброволна медицинска сестра в организацията.

„За всички хора в Палестина това е дълбока, дълбока емоция“, каза той.

Много медици и членове на семействата казаха, че затворниците, освободени в Рамала, са били подложени на побоища през последните дни преди освобождаването им.

BBC не може да потвърди твърденията за малтретиране в израелските затвори. Но върховният съд на Израел заяви миналия месец, че на палестинските затворници не се дава адекватна храна.

„Правата им бяха нарушени по най-сериозните начини“, каза 26-годишната Ая Шрейтех от Клуба на палестинските затворници.

„Повечето от затворниците през последната година бяха подложени на умишлено гладуване и излагане на болести“, каза тя пред Би Би Си.

„Телата им са крехки от глад и са страдали от побоища.“

„Но днес ни дава надежда, че винаги ще има неизбежна свобода, независимо от обстоятелствата“, добави тя.

Размяната на заложници и затворници беше част от първа фаза от мирния план на Доналд Тръмп, насочен към прекратяване на войната в Газа, който беше предизвикан от атаките, водени от Хамас, срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при които около 1200 души бяха убити, а 251 бяха взети за заложници.

Израел започна ответна военна офанзива, при която бяха убити над 67 682 палестинци, според здравното министерство на територията, управлявано от Хамас.

Прекратяване на огъня беше въведено в петък - и сега се очаква преговори да последват по последните фази от мирния план на Тръмп.