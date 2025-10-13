Ст. комисар Григоров: Полицията в Дупница е работила с мъжа, хвърлил взривно устройство, по сигнал на съпругата му





63-годишният мъж от село Ресилово,който снищо хвърли самоделно взривно устройство пред сградата на полицията в Дупница не е криминално проявен. Единствената му регистрация в полицията в Дупница е от 2012- година за неизплащане на издръжка. В началото на октомври тази година обаче по сигнал на съпругата му е образувана преписка срещу него заради семейни пререкания и лични конфликти. Факт е, че снощи в колата са пътували двамата в колата. Шофирал е издвършителят. Той спрял колата пред полицията, слязъл от нея, извървял няколко метра до сградата и хвърли самоделното устройство, изработено от барут. Няма материални щети по сградата, нито пострадали. Това заяви на брифинг днес директорът на Областната дирекция на полицията в Кюстендил старши комисар Светослав Григоров. Той обясни, че веднага след получаване на сигнала от началника на полицията в Дупница да инцидента, веднага се е свдързал с главния комисар на МВР Мирослав Рашков, който веднага е вдигнал накрак областните дирекции. Колата, в която са пътували извършителят и съпругата ме е била спряна за проверка в района на Владая. Арестуван е издвършителя, а заедно с него и съпругата му в качеството на съучастник.