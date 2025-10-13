Теменужка Петкова отхвърли твърденията, че българите са обеднели





Петкова отхвърли твърденията, че хората са обеднели, като посочи, че към момента разходите за персонал са 3,7 милиарда лева повече. По думите ѝ има ръст и при социалните плащания, включително за пенсии. Средната брутна заплата за първо и второ тримесечие е нараснала с 13,6 процента, посочи Петкова. Средногодишната инфлация е 2,6 процента, като се очаква да стигне до 3,5-3,6 на сто, посочи финансовият министър.

Петкова припомни, че бюджет 2025 бе приет в средата на януари тази година, след седем поредни извънредни парламентарни избори и политическа нестабилност в страната. Тя уточни, че към 31 август приходите са с 6 милиарда лева повече спрямо същия период на миналата година. По думите й към същата дата разходите за тази година са 57 милиарда лева, като най-голям ръст има в социалните и здравноосигурителните плащания. Увеличение има и при капиталовите разходи, което се дължи на ускорените темпове на реализиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. По него до момента са разплатени близо 2 милиарда лева, което означава, че проектите се случват, съобщи министърът.

Бюджетното салдо към 31 август е на дефицит, допълни Петкова. И уточни, че сумите са 3,4 милиарда лева по бюджета и 1,8 милиарда лева по средствата от ЕС. Според нея, когато се изпълнят плащанията по ПВУ до края на годината, до голяма степен дефицитът ще бъде покрит.

"Влизаме в 2026 г. с историческа отговорност - първи бюджет в евро, с който се надяваме да не се налага общините да свиват обхвата на услугите и да спират строителните обекти. Разчитаме, че ще получим Вашата подкрепа за това местните власти да имат ресурс да посрещнат новите си отговорности, без да прехвърлят изцяло тежестта върху гражданите", заяви още председателят на УС на НСОРБ.

"Поздравявам Ви за услията, които полагате ежедневно, за да подобрявате населените места в страната. Консолидацията на усилията на всички нива е необходима за още по-добри резултати, а Министерство на финансите е Ваш партньор в тази кауза", поздрави общинските ръководства министър Теменужка Петкова.

"Успяхме да постигнем този стратегически успех – да изпълним критериите за еврозоната и да заемем достойно мястото си сред останалите страни, въвели европейската валута. Бъдете уверени и спокойни. Предайте това усещане на съгражданите си. Въвеждането на новата валута ще донесе по-голяма сигурност и стабилност, по-големи възможности за развитие на бизнеса, по-бърз достъп до финансовите пазари.", заяви още тя и изрази признателност за активността на местните власти в провеждащите се в момента информационни кампании в страната.