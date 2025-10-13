Пореден труп в двора на катедралния храм "Св. Георги Победоносец" в Дупница





Снощи около 19.00 ч. в двора на черквата в центъра на Дупница е намерен трупът на 44-годишен мъж, информират от Пресцентъра на Областната дирекция на полицията в Кюстендил. При извършения оглед следи от насилие не са установени, образувано е досъдебно производство по случая, уведомен е дежурен прокурор.

Това е поредният труп без следи от насилие в двора на църквата в рамките на 3 месеца. На 5-и август бе открито тялото на 39-годишен благоевградчанин. Преди 3 години на същото място рано сутринта на 7-и май 2022-а година бе извършено жестоко убийство на 60-годишен мъж от Благоевград. По-късно убийците му бяха разкрити- двама роми на 35 и 17 години.