На 11.10.2025 г., малко преди 18.30 ч., е възникнало ПТП между товарен автомобил и ел.скутер в Дупница – на кръстовището, образувано от улиците „Свети Георги“ и „Екзарх Йосиф“. 12-годишната водачка на електрическото средство е отнела предимство на товарния автомобил, навлязла е с висока скорост в кръстовището и се блъска в него. Пострадалата е настанена в дупнишка болница с комоцио, спътничката й, също 12-годишна, е с навехнат глезен. На водача на товарния автомобил е направен тест за употреба на алкохол и наркотици. Тестът за наркотици е отрицателен, тестът за алкохол е отчел резултат 0.64 промила алкохол, взета му е кръв за анализ. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Две момичета на 12 години се забиха с тротинетка в камион на кръстовище в Дупница
13.10.2025
