Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 13-и октомври

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 медицинска сестра Висше образование, обект гр. Бобошево

1 медицинска сестра Висше образование обект с. Дрен

2 психолог Висше образование

1 старши експерт „ООС“-еколог Висше образование,обект Община Бобошево

1 трудотерапевт Висше образование

1 социален работник Висше образование

5 химици Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 115 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

5 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование

1 продавач консултант Средно образование

1 общ работник Средно,основно образование

1 управител на офис Средно образование

1 кредитен експерт Средно образование

4 диспечери, водоразпределителна мрежа Средно образование

2 технически ръководител В и К Средно образование

2 машинисти еднокофов багер Средно,основно образование

3 водопроводчик, външно В и К Средно и по-ниско образование

9 шивачи Без изискване

1 шивач Средно образование

1 барман Средно,основно образование

1 стругар Средно образование

5 шивачи Средно образование

1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Средно образование

1 дистрибутор Средно образование

2 куриери Средно образование

10 общи работници обект с. Червена могила/Радомирско

5 общи работници, строителство Средно,основно обр-ие

2 производител, обувки Средно и по-ниско образование

1 инкасатор, дългови задължения обект общ. Дупница Ср.образование

1 рецепционист Средно образование

3 майстори,строителство Без изискване

3 общи работници,строителство Без изискване

1 технолог Средно образование

1 парнаджия/огняр Средно, основно образование Обект гр. Бобошево

4 дограмаджии Средно (техническо) образование

1 аранжор,витрини и щандове Средно,основно образование,обект гр. Бобошево

1 санитар Средно, основно образование

1 огняр Средно образование

5 лаборанти Средно образование

10 оператори гранулиране Средно образование

1 крояч, текстил Средно, основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –22 МЕСТА

3 кофражист Средно образование

2 Работник, формоване на хранителни продукти Основно образование

1 транжор Без изискване

2 гладачи,преса Без изискване

2 ръчник Без изискване

5 шивачи Без изискване

1 работник, кухня Средно,основно образование

1 сервитьор Средно образование

2 заварчик Основно (Документ за заварчик)

1 пощенски раздавач/ пощальон Средно образование

1 касиер Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -14 МЕСТА

1 готвач Средно образование

2 сервитьори Средно образование

1 социален работник, социално подпомагане Средно образование

1 готвач Средно образование

1 болногледач Средно, основно образование

1 готвач Средно образование

5 шофьори, автобус Средно образование

2 домашни помощници Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 медицински сестри Проф.колеж / Медицина (“Мед.сестра“ лекар асистент, фелшер

1 старши експерт “ Архитектура, строителство и геодезия“ Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

2 шивач Средно, основно образование

1 експедитор стоки и товари Средно образование

2 обслужващ работник промишлено производство Средно, основно образование

1 шофьор тежкотоварен а-л 12 и повече тона Средно, основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 продавач, автомобили Без изискване

1 технически секретар Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 сервитьор Средно образование

10 общи работници Без изискване

2 продавач-консултант Без изискване

1 сервитьор Средно образование

1 снабдител, доставчик Без изискване

1 търговски помощник Средно образование

1 снабдител, доставчик Средно образование

3 търговски представители Средно образование

1 касиер Средно образование

1 букмейкър Средно образование

4 общи работници,строителство на сгради,обект с. Сапарево Ср.основнообр-ие,шоф.книжка

3 общи работници Без изискване

2 специалисти, техническа поддръжка Средно образование

1 продавач,автомобили Без изискване

1 компютърен техник,анализи на компютърни системи Средно образование

1 арматурист Без изисквене

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно образование

1 работник озеленяване Средно образование

1 организатор, дейности Без изискване

1 продавач-консултант Без изискване

1 специалист,поддръжка Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 общ работник Община Бобов дол Без изискване

1 делеводител Община Бобов дол Без изискване

1 чистач/хигиенист Община Бобов дол Без изискване

1 снабдител,доставчик Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 куриер,служба/офис Основно и по-ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил

2 машинни оператори обект гр. София Средно образование