Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 13-и октомври
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
1 медицинска сестра Висше образование, обект гр. Бобошево
1 медицинска сестра Висше образование обект с. Дрен
2 психолог Висше образование
1 старши експерт „ООС“-еколог Висше образование,обект Община Бобошево
1 трудотерапевт Висше образование
1 социален работник Висше образование
5 химици Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 115 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
5 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
1 продавач консултант Средно образование
1 общ работник Средно,основно образование
1 управител на офис Средно образование
1 кредитен експерт Средно образование
4 диспечери, водоразпределителна мрежа Средно образование
2 технически ръководител В и К Средно образование
2 машинисти еднокофов багер Средно,основно образование
3 водопроводчик, външно В и К Средно и по-ниско образование
9 шивачи Без изискване
1 шивач Средно образование
1 барман Средно,основно образование
1 стругар Средно образование
5 шивачи Средно образование
1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Средно образование
1 дистрибутор Средно образование
2 куриери Средно образование
10 общи работници обект с. Червена могила/Радомирско
5 общи работници, строителство Средно,основно обр-ие
2 производител, обувки Средно и по-ниско образование
1 инкасатор, дългови задължения обект общ. Дупница Ср.образование
1 рецепционист Средно образование
3 майстори,строителство Без изискване
3 общи работници,строителство Без изискване
1 технолог Средно образование
1 парнаджия/огняр Средно, основно образование Обект гр. Бобошево
4 дограмаджии Средно (техническо) образование
1 аранжор,витрини и щандове Средно,основно образование,обект гр. Бобошево
1 санитар Средно, основно образование
1 огняр Средно образование
5 лаборанти Средно образование
10 оператори гранулиране Средно образование
1 крояч, текстил Средно, основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –22 МЕСТА
3 кофражист Средно образование
2 Работник, формоване на хранителни продукти Основно образование
1 транжор Без изискване
2 гладачи,преса Без изискване
2 ръчник Без изискване
5 шивачи Без изискване
1 работник, кухня Средно,основно образование
1 сервитьор Средно образование
2 заварчик Основно (Документ за заварчик)
1 пощенски раздавач/ пощальон Средно образование
1 касиер Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -14 МЕСТА
1 готвач Средно образование
2 сервитьори Средно образование
1 социален работник, социално подпомагане Средно образование
1 готвач Средно образование
1 болногледач Средно, основно образование
1 готвач Средно образование
5 шофьори, автобус Средно образование
2 домашни помощници Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
2 медицински сестри Проф.колеж / Медицина (“Мед.сестра“ лекар асистент, фелшер
1 старши експерт “ Архитектура, строителство и геодезия“ Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
2 шивач Средно, основно образование
1 експедитор стоки и товари Средно образование
2 обслужващ работник промишлено производство Средно, основно образование
1 шофьор тежкотоварен а-л 12 и повече тона Средно, основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 продавач, автомобили Без изискване
1 технически секретар Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Средно образование
10 общи работници Без изискване
2 продавач-консултант Без изискване
1 сервитьор Средно образование
1 снабдител, доставчик Без изискване
1 търговски помощник Средно образование
1 снабдител, доставчик Средно образование
3 търговски представители Средно образование
1 касиер Средно образование
1 букмейкър Средно образование
4 общи работници,строителство на сгради,обект с. Сапарево Ср.основнообр-ие,шоф.книжка
3 общи работници Без изискване
2 специалисти, техническа поддръжка Средно образование
1 продавач,автомобили Без изискване
1 компютърен техник,анализи на компютърни системи Средно образование
1 арматурист Без изисквене
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно образование
1 работник озеленяване Средно образование
1 организатор, дейности Без изискване
1 продавач-консултант Без изискване
1 специалист,поддръжка Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 общ работник Община Бобов дол Без изискване
1 делеводител Община Бобов дол Без изискване
1 чистач/хигиенист Община Бобов дол Без изискване
1 снабдител,доставчик Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 куриер,служба/офис Основно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил
2 машинни оператори обект гр. София Средно образование