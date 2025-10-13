Разпитват в полицията в Дупница мъжа, хвърлил взрива пред сградата





В момента в полицията в Дупница разпитват 63-годишния мъж, който снощи хвърли от преминаващ взрив в пластмасова бутилка пред сградата на управлението. След като бяха задействани няколко областни дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, извършителят бе задържан на територията на столицата, след което доведен под конвой в Районното управление в Дупница.

От Областната дирекция на полицията в Кюстендил обявиха, че по-късно днес ще бъде даден брифинг от директора на Областната дирекция на полицията Светослав Григоров, на който да бъде дадена повече яснота около този акт, както и подробности за извършителя.