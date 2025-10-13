Взрив пред полицията в Дупница задейства цялото МВР





Взрив, избухнал пред сградата на полицията в Дупница задейства тази нощ всички структури на Министерство на вътрешните работи под ръководството на главен комисар Мирослав Рашков.

Самоделно направен патрон, поставен в бутилка, бе хвърлен снощи около 20ч. от преминамащ автомобил, а по информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма пострадали сериозно служители на органите на реда. В мащабната акция тази нощ извършителят, който е на 63 години, е задържан на територията на столицата.