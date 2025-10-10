Съветниците Йонко Гергов и Илиан Миланов внесоха в ОбС предложение за почетни граждани да бъдат обявени настоящият кмет Първан Дангов и предшественика му инж. Методи Чимев

10.10.2025
Общинските съветници от Партия на зелените в местния парламент в Дупница адвокат Йонко Гергов и бизнесменът Илиан Миланов внесоха в деловодството предложение за почетни граждани на тържествената сесия на 19-и октомври, когато е и празникът на града, да бъдват обявени настоящия кмет Първан Дангов и неговия предшественик инж. Методи Чимев. 

По този повод, кметът на Дупница Първан Дангов бе категоричен, че никой не го е питал и не е искал неговото съгласие, и в никакъв случай не би приел такава номинация:

 

 

По този повод областният управител и предшественик на Първан Дангов инж. Методи Чимев бе лаконичен: "Няма да има такава докладна. Въпросът е приключен!"

