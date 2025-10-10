



Израел одобри прекратяването на огъня в Газа и плана за освобождаване на заложници, се казва в изявление на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Прекратяването на огъня трябва да влезе в сила рано в събота, 24 часа след одобряването на споразумението.

САЩ преместват до 200 войници, които вече са базирани в Близкия изток, за да координират многонационални сили, които ще наблюдават прекратяването на огъня, казват американски представители.

Тръмп казва, че израелските заложници могат да бъдат освободени в „понеделник или вторник“.

Освен прекратяването на огъня и заложниците, първата фаза на споразумението ще доведе и до освобождаването на стотици палестински затворници от Израел; израелските войски ще започнат да се изтеглят от части от Газа; и стотици камиони с помощи на ден, влизащи в Газ

Това е важен момент - но това е прекратяване на огъня, а не мирно споразумение, пише Лиз Дусет. Най-трудните въпроси все още са на масата.