10-и октомври е Световен ден против смъртното наказание





10 октомври е световен ден срещу смъртното наказание. По този повод през 2003 г. Европейската комисия излиза с декларация, в която призовава да бъде прекратено прилагането на смъртното наказание „при всички обстоятелства“ и във всички страни.

По този повод Европейският съюз и Съветът на Европа отново изразяват решителното си и категорично противопоставяне на смъртното наказание, във всички случаи и при всички обстоятелства, се казва в изявление на пресслужбата на Съвета на Европа, адресирано до медиите във връзка с утрешния Европейски и световен ден за борба срещу смъртното наказание.

Повече от две трети от страните са се отказали от смъртното наказание юридически или на практика. Приветстваме отменянето на смъртното наказание в Зимбабве миналата година и ратифицирането на втория незадължителен протокол към Международния пакт за гражданските и политическите права от Замбия и Кот д'Ивоар. Същата година рекорден брой от 130 страни гласуваха в подкрепа на резолюцията на Общото събрание на ООН за мораториум върху прилагането на смъртното наказание.

Въпреки тази растяща световна тенденция към отмяна, смъртното наказание продължава да бъде прилагано в определен брой страни. Пет страни продължиха да извършват най-много екзекуции миналата година, като сред тях са Китай, Иран, Саудитска Арабия, Ирак и Йемен. Беларус е единствената страна в Европа, в която още има смъртно наказание. Екзекуциите продължават и в САЩ.

Призоваваме страните, които продължават да прилагат смъртната присъда, да въведат юридически мораториум като първа стъпка към цялостната отмяна.

Поддръжниците на смъртното наказание често обосновават позицията си с превенцията. Въпреки това изследванията константно показват, че в страните, които прилагат смъртното наказание, нивото на престъпност не е станало по-ниско от това в страните, в които не се прилага. Смъртната присъда прави съдебните грешки необратими и всякакво поправяне и социална реабилитация стават невъзможни.

Съветът на Европа и Европейският съюз продължават да се борят срещу изказванията в подкрепа на възобновяване на смъртното наказание, включително в Европа, и насърчават открит и демократичен дебат с оглед пълната отмяна навсякъде по света. От тази гледна точка, приветстваме организирането на Регионалния конгрес срещу смъртното наказание в Япония през ноември 2025 година и на Световния конгрес срещу смъртното наказание във Франция догодина. Тези събития показват важната и движеща роля на гражданското общество в насърчаването на свят без смъртно наказание.

Смъртното наказание, включително и процесът, който води до екзекуция, е нечовешко и унизително третиране и наказание, което е крайно потъпкване на човешкото достойнство. ЕС и Съветът на Европа призовават за неговото отменяне.

Смъртното наказание е налагането на смърт като наказание за дадено престъпление в резултат на съдебен процес. Някои юрисдикции, прилагащи смъртното наказание, ограничават прилагането му до малък брой тежки престъпления, най-вече измяна и убийство. Исторически, а в някои системи и днес, смъртното наказание е използвано и при по-широк кръг престъпления, включително кражба и грабеж.

Макар и в миналото смъртното наказание да е съществувало в практически всички общества, днес то използва активно само в 58 държави, като в 95 то е премахнато, а останалите не са го прилагали от началото на 21 век или го разрешават само при изключителни обстоятелства, като състояние на война.[1] В много страни използването на смъртното наказание е предмет на остри спорове. Хартата на основните права на Европейския съюз забранява използването на смъртно наказание в държавите от съюза.[2] В България то е премахнато от 10 декември 1998 година, като мораториум върху изпълнението на смъртна присъда има от 1990 г.

Все пак, 60% от световното население живее в държави, в които се изпълнява смъртно наказание, и това включва четирите страни с най-голямо население (Китай, Индия, Съединените американски щати и Индонезия).През 2008 година тези държави гласуват против препоръчителната резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации за мораториум на прилагането на смъртно наказание.

В почти всяко общество, в един или друг момент, се е прилагало смъртно наказание, както като наказание за извършено престъпление, така и като мярка срещу политическото дисидентство. В повечето случаи, смъртно наказание се е прилагало само за определени престъпления, като убийство, шпионаж, държавна измяна, както и като част от военното право. В някои държави престъпленията от сексуален характер, като изнасилване, кръвосмешение, изневяра, содомия също се наказват със смъртно наказание, а в някои ислямски държави така се наказват и религиозните престъпления, като апостасията и богохулството. Някои държави наказват със смърт организирането на трафик на наркотични вещества, в Китай − търговията с жива плът, както и корупцията. Във военното право, смъртни присъди са издавани за малодушие, дезертьорство, неподчинение и участие в метеж.