Дневният хороскоп за 10 октомври





Овен



През този ден рискувате да се ядосате сериозно. Направете си успокоителен чай, за да не навредите на здравето си.



Телец



Днес не задържайте обидата в себе си. Ако много искате да кажете нещо, намерете най-дипломатичният начин това да се случи.



Близнаци



През този ден не забравяйте задълженията си към семейството. Те не са толкова страшни, колкото изглеждат.



Рак



През този ден може да получите неочаквано, но основателно обвинение. Атаката няма да е най-добрият ви начин за отбрана.



Лъв



През този ден се пригответе за сериозен отпор във връзка с ваша идея. Изчакайте по-удобен момент за действие.



Дева



Днес ще трябва да свършите доста неща, които сте отложили отдавна. Няма измъкване.



Везни



Днес ще научите една не много приятна новина. Все пак е по-добре, отколкото да сте в неведение.



Скорпион



През този ден може да допуснете грешка. Няма да ви стане по-леко, ако се обвинявате прекалено.



Стрелец



През този ден отделете време за нестандартно занимание. Може да се погрижите за цветята в дома ви.



Козирог



През този ден не давайте големи обещания. Най-добре изненадайте хората с планираната добра постъпка.



Водолей



През този ден се погрижете да не разочаровате някого. Каквото сте обещали, трябва да го изпълните.



Риби



През този ден няма да ви е лесно да се отпуснете, а трябва. Предстои ви среща с приятел