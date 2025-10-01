

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил поздрави и благослови Националния отбор по волейбол за техния успех, като им пожела Бог да им дава сили, здраве и благодат винаги да носят успехи на своя отбор и на България.

Сребърните медалисти бяха посрещнати от патриарх Даниил в Синодалната палата, а заедно с тях бе техният треньор Джанлоренцо Бленджини, Министърът на младежта и спорта Иван Пешев, парламентарният секретар на младежта и спорта Николай Маринов, председателят на икономическата комисия в Парламента и първи вицепрезидент на БФВ Петър Кънев и г-н Валентин Заяков – член на комисията за младежта и спорта към Парламента.

„Тази голяма радост, с която ви посреща народът – това не е случайно. По-важното от всички успехи е да имате помежду си разбирателство, да имате братската обич и подкрепа един към други“, каза Негово Светейшество патриарх Даниил на спортистите. Пред тях той изтъкна добродетелите, които всеки човек трябва да притежава, за да може и обществото ни да стане по-добро. „Ние се трудим, даваме всичко от себе си, но без Божията благодат какво щяхме да направим“, отбеляза още патриарх Даниил.

„Ние съществуваме и живеем в общение едни с други, а не самостоятелно, не егоистично, не индивидуалистично. Ние се развиваме в общество. Още веднъж най-сърдечни поздравления за огромния успех“, каза Негово Светейшество и насърчи волейболистите да продължат да развиват талантите си и да носят още много успехи на България.

В края на приема патриарх Даниил подари на всички новото синодално издание на Библията, както и икона на св. цар Борис-Михаил, като ги насърчи винаги, когато имат време да се молят на Бога и светиите.