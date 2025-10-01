Дупничанинът, който изгаряше от желание да запали цял блок, отказа да обжалва постоянния си арест





Дупничанинът, който от години изпитваше огромно желание да запали себе си и всички съседи в жилищния блок, както и да ги избие до един, отказа да обжалва наложената му от съда в Дупница постоянна мярка "задържане под стража". Защитата ме не е входирала молба за отмяна на мярката и след събиране на достатъчно доказателства делото ще влезе в съда.

На 26-и септември Районния съд в Дуница наложи постоянен арест на подпалвача с доводите, че на настоящия ранен етап от наказателното производство, от събраните доказателства може да се изведе обосновано подозрение, относно съпричастността на Н. К. към извършване на вмененото му деяние. В този смисъл са показанията на свидетелите, протокол за оглед на местопроизшествие и приложени към него фотоалбум, както и писмени доказателства, приложени по делото, ведно с изготвената съдебно-психиатрична експертиза.

Съдът счита, че не е налице опасност от укриване на обвиняемия, предвид установените спрямо него задържащи фактори, каквито са наличие на постоянен адрес и липса на данни за укриване и препятстване на разследването. Същевременно обаче съдът намира, че е налице и третата кумулативна предпоставка за вземане на най - тежката мярка за неотклонение - наличие на реална опасност от извършване на престъпление, като същата в случая се обуславя от обстоятелството, че Н. К. е лесно раздразнима личност, която непрекъснато влиза в конфликти със съседите си, от години им се заканва, че ще запали апартамента си, и че ще убие някого. Наред с това е извършил и други противообществени прояви, за които има образувани две досъдебни производства за престъпления против собствеността. Отправената от него закана, че ще запали апартамента си е реализирана на 24.09.2025 година, като екипи на МВР и РСПБЗН са се отзовали същия ден два пъти на обитавания от обвиняемия адрес. Първият път са успели да защитят имуществото му, тъй като са реагирали своевременно и пожарът е бил потушен без нанасяне на значителни вреди на собствеността му. При второто запалване, видно от приложените снимки към протокол за оглед на местопроизшествие е налице пълно изгаряне на покъщнината в апартамента на обвиняемия. Преди осъществяването на палежа, обвиняемият е изхвърлил и телевизор през балкона, като по този начин има опасност да нарани някой минувач. Тези деяния са проявление на характера му от 5 - 6 години насам и живущите в блока живеят под непрекъснато напрежение и психически тормоз от обвиняемия. Същият обаче видно от приложената съдебно-психиатрична експертиза е извършил деянието в състояние на вменяемост. Обвиняемият е с изключителна висока степен на обществена опасност, пише в мотивите си съдия Светла Пейчева.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.