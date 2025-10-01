Президентът удостои сребърните ни медалисти от световното с почетни плакети





Няма да се обръщам към вас с „момчета“. Бяхте момчета, когато дойдохте тук преди две години след бронза от Бахрейн. Днес тук са достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на Родината. Това заяви държавният глава Румен Радев в приветствие към мъжкия национален отбор на България по волейбол. На церемония в Гербовата зала на президентската институция днес президентът награди с почетни плакети състезателите и треньорският щаб на отбора, както и Българската федерация по волейбол по повод спечелените сребърни отличия и силното представяне на Световното първенство във Филипините. В церемонията участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.

„От няколко дни България е в плен на еуфорията. Всички изживяхме вашия победоносен път към върха на волейбола. Вие ни донесохте велика обединяваща емоция“, отбеляза в приветствието си държавният глава като припомни за славното американско лято от 1994 година, когато на Световното първенство по футбол в САЩ отборът ни достига историческото четвърто място.

В приветствието си президентът Радев припомни, че след бронза от Световното първенство в Бахрейн за младежи е определил успехите на волейболистите ни като лъч надежда за българския спорт. „Днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България!“, каза още той и допълни, че успехът им, вече като част от мъжкия тим, е много повече от спортен триумф, защото всяка спечелена топка и извоювана победа е извайвала пред очите на народа образа на нова България. „България, в която успяваш не с тарикатлък, със схеми и с послушание, а с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. С талант и характер, вложени в общото дело“, подчерта държавният глава и посочи, че успехът в Манила е дал и на обезверените ни сънародници вяра в собствените сили и надежда за бъдещето.

Сребърните медали от световния волейболен мондиал са помогнали на българското общество да вдигне глава от дребнотемието и да види задаващото се ново поколение, което прелита над разделението и нихилизма, олицетворявайки възможния български триумф, категоричен бе държавният глава. „Поколение, което няма да се примири и да приеме, че България е обречена да живее в сянката на съмненията, а ще я води уверено към успеха“, посочи още президентът.

Според държавния глава от големия спортен успех преди дни произтича огромна отговорност, която оттук насетне ще лежи на раменете на младите ни волейболисти. Тази тежест, по думите му обаче, не е толкова свързана с очакванията за титли, а най-вече с погледите на хилядите български деца, които са вперени във волейболния ни отбор. „Аз вярвам, че вие няма да предадете техните мечти“, каза още Румен Радев.

Държавният глава изрази признателност към ръководството на Българската федерация по волейбол, към родителите и близките за това, че в трудни времена са възпитали достойни синове. „От името на всички българи благодаря за вдъхновението, достойнството и вярата, че сме народ, способен да се обедини и лети високо. На добър час!“, обърна се Румен Радев към отбора.

От името на волейболните ни национали капитанът и обявен за най-добър блокировач на Световното първенство във Филипините Алекс Грозданов изрази благодарност за безрезервната подкрепа по пътя към финала. Селекционерът на тима Джанлоренцо Бленджини благодари за възможността да бъдат приети в президентската институция и определи церемонията като много емоционална. Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев също изрази радостта си, че волейболистите ни са успели да сплотят цяла България. „Дано по-често да ни виждате тук и да ви носим поводи за радост“, пожела още Ганев.