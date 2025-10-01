Борисов: ДАИ да се закрие. Категорично!





Има две теми, с които правителството трябва да се справи - водата и цените! Всичко останало е празнодумство! Има още време до вкарването на първия бюджет в евро, надявам се приходните агенции да се справят.

Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ. Една част от дейността отива в КАТ, а другата в ТОЛ системата. Претоварване, превишена скорост - ТОЛ системата може да се справи, накрая седи един катаджия и ги отвежда да си платят глобите.

ПП-ДБ твърдят много работи, само за София мълчат и не твърдят нищо. Един по един кметовете и зам.-кметовете им напуснаха, подадоха оставка за корупция. И за ПП-ДБ София не съществува. Две години не знаем имаме ли кмет или не?! Стига са си мили ръцете с общинския съвет за всичко. Изборът за кмет е ясен. Аз две години като кмет работих с 61 чужди общински съветници в София, питал ли ме някой тогава като кмет как съм се справил с мнозинството? Кметът е този, който прави мнозинства.