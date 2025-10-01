6,9 по Рихтер удари Филипините, жертвите засега са 60





Мощно земетресение с магнитуд 6,9 удари централните Филипини късно във вторник, убивайки най-малко 60 души и сериозно повреждайки сгради и инфраструктура в близките градове.

Плиткото земетресение е ударило около 22:00 часа местно време, според Геоложката служба на САЩ (USGS), точно на запад от Паломпон и близо до град Бого в провинция Себу.

Служители на Гражданската защита както на национално, така и на местно ниво съобщиха, че най-малко 60 души са били убити. Смята се, че над 150 са ранени.

Болницата в Бого е била „претоварена“, каза пред репортери служителят на Гражданската защита Рафи Алехандро. Снимки показват улици в града, осеяни с отломки в сряда сутринта.

Ричард Гордън, председател на Филипинския червен кръст, заяви в телефонно интервю по-рано, че най-малко 13 души, включително трима членове на филипинската брегова охрана и един пожарникар, са загинали в град Сан Ремихио, когато спортен комплекс се е срутил по време на баскетболен мач.



Парамедици от Червения кръст са оказали помощ на най-малко 60 души с наранявания в три провинции, каза той.

„Някои църкви частично се срутиха, а някои училища трябваше да бъдат евакуирани“, каза Гордън. „Това беше сънливо земетресение“, каза той за късното нощно земетресение. „Прокрадна се.“

В Даанбантаян, северно от Бого, фасадата на църквата „Света Рита“ се срути.

„Настоящата ситуация в Даанбантаян подчертава тежкото въздействие на земетресението върху историческите структури, които са част от богатата културна и духовна идентичност на Себу“, каза губернаторът на Себу Пам Барикуатро в публикация във Facebook.

Кадри, споделени в социалните мрежи от Себу, показват пожар, избухнал в мол поради земетресението във вторник вечерта, както и силно повреден McDonald's. Участнички в конкурс за красота бяха видени в друго видео да бягат от сцената, когато земетресението започна.

Филипинският Червен кръст съобщи, че има съобщения за отломки, пукнатини в сгради и временно прекъсване на електрозахранването в училищата в Себу.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология (Phivolcs), който регистрира множество вторични трусове близо до епицентъра в часовете след първоначалното земетресение, отмени предупреждението за цунами за провинциите Лейте, Билиран и Себу рано в сряда местно време.

Незначително изригване на вулкана Таал в страната, на около 70 км южно от централна Манила, също беше регистрирано от Phivolcs. В него се посочва, че изригването е довело до образуване на 2500 метра висок вулканичен облак, който се е разпространил на северозапад, но нивото на тревога остава на Ниво 1.

Губернаторът Барикуатро призова жителите да запазят спокойствие във видеоклип в социалните медии, заявявайки, че президентският офис ѝ е потвърдил, че ще изпрати незабавна помощ на Себу. „Знайте, че провинциалното правителство прави всичко възможно. Помощта идва“, каза тя.

Община Меделин в Себу добави в публикацията си във Facebook, че занятията са преустановени до второ нареждане, а работата е преустановена, докато не се оценят съоръженията и сградите.

Повече от половин милион души са усетили много силно трусове на островите Висаян, които включват Себу, Билиран и Лейте, според оценки на USGS.

Филипините са разположени по протежение на Огнения пръстен, дъга от сеизмични разломи с дължина 40 000 километра около Тихия океан, където се намират повече от половината вулкани в света.

През 2022 г. земетресение с магнитуд 7,0 по скалата на Рихтер в северната част на Лусон, най-населеният остров в страната, уби най-малко петима и рани над 100 души. През 2019 г. земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер, също на Лусон, уби най-малко 11 души.