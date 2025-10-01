Британската принцеса Ан посети Украйна, за да подкрепи децата, засегнати от войната





Британската принцеса Ан, единствената дъщеря на покойната кралица Елизабет, посети Украйна, за да изрази солидарността си с децата и семействата, преживели последиците от войната, съобщи Бъкингамският дворец днес, цитиран от Ройтерс.

Ан, която отпразнува 75-ия си рожден ден през август, се срещна с украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Киев във вторник, където обсъдиха продължаващата подкрепа на Великобритания за Украйна, наред с други въпроси.



Кралската особа също така отдаде почит на мемориал в памет на децата, загинали от началото на конфликта през февруари 2022 г. Тя беше придружена от първата дама на Украйна Олена Зеленска и положи играчка в знак на почит.

Ан също така разговаря с украински деца, които са били разселени или депортирани от Русия, и посети рехабилитационен център, където се срещна с ветерани, завръщащи се от фронтовата линия.

След посещението на Ан в Украйна, следва посещението на нейния племенник принц Хари, по-малкият син на крал Чарлз, който пътува до Киев по-рано този месец с екип от неговата фондация „Игри на непобедимите“, за да подчертае плановете на благотворителната организация да подкрепи рехабилитацията на ранени войници.