Британската принцеса Ан, единствената дъщеря на покойната кралица Елизабет, посети Украйна, за да изрази солидарността си с децата и семействата, преживели последиците от войната, съобщи Бъкингамският дворец днес, цитиран от Ройтерс.
Ан, която отпразнува 75-ия си рожден ден през август, се срещна с украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Киев във вторник, където обсъдиха продължаващата подкрепа на Великобритания за Украйна, наред с други въпроси.
Кралската особа също така отдаде почит на мемориал в памет на децата, загинали от началото на конфликта през февруари 2022 г. Тя беше придружена от първата дама на Украйна Олена Зеленска и положи играчка в знак на почит.
Ан също така разговаря с украински деца, които са били разселени или депортирани от Русия, и посети рехабилитационен център, където се срещна с ветерани, завръщащи се от фронтовата линия.
След посещението на Ан в Украйна, следва посещението на нейния племенник принц Хари, по-малкият син на крал Чарлз, който пътува до Киев по-рано този месец с екип от неговата фондация „Игри на непобедимите“, за да подчертае плановете на благотворителната организация да подкрепи рехабилитацията на ранени войници.
Британската принцеса Ан посети Украйна, за да подкрепи децата, засегнати от войната
Британската принцеса Ан, единствената дъщеря на покойната кралица Елизабет, посети Украйна, за да изрази солидарността си с децата и семействата, преживели последиците от войната, съобщи Бъкингамският дворец днес, цитиран от Ройтерс.
Най-четено
- Днес тестват системата за ранно предупеждение
- Британската принцеса Ан посети Украйна, за да подкрепи децата, засегнати от войната
- Дневният хороскоп за 1 октомври
- Задават се облаците, от които тази от вечер ще изсипват проливни дъждове в Западна България
- От 8-и октомври ще санкционират търговците, които не спазват Закона за въвеждане на еврото
- С първа копка в Сапарева баня бе даден старт на изграждането на водопровод и резервоар за минерална вода
- Дупнишки полицаи свалиха пътник от автомобил заради наркотици и го повозиха до ареста
- Дупнишките криминалисти откриха гневния драскач, изкарал яда си върху ламарините на "Порше"
- Да, България внесе законопроект за задължителни бодикамери за служителите на ДАИ
Темите от "Свят"
- Британската принцеса Ан посети Украйна, за да подкрепи децата, засегнати от войната
- Великобритания може да затегне правилата за мигрантите, търсещи постоянно пребиваване
- Проевропейската управляваща партия в Молдова печели изборите
- Иран екзекутира „един от най-важните шпиони“ за Израел
- Унгария: Президентът Зеленски губи ума си
- Нова Зеландия няма да признае палестинска държава в този момент
- Нетаняху пред ООН гневен: Признаването на палестинска държава е отплата за убийството на евреи
- Дронове объркаха за втори път въздушния трафик на летище в Дания
- Самолет със стотици пътници кръжал над румънско летище заради заспал диспечер