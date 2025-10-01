Задават се облаците, от които тази от вечер ще изсипват проливни дъждове в Западна България





Днес облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в Западна България до 23° в югоизточните райони от страната, за София – около 16°. Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд. През нощта в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух.

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но постепенно ще се усили.

В четвъртък и петък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 m - от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява. Температурите ще са почти без дневен ход - от 6°-7° в западните до 19°-20° в югоизточните райони и по Черноморието. В петък, с продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България и под 1000 m, дъждът ще преминава в сняг. В събота от юг валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад, ще бъде слаб. Студено за началото на октомври с минимални температури между 2° и 7°, по-високи по Черноморието, максимални - между 13° и 18°. В неделя, след временно намаление на облачността от запад тя отново ще се увеличи и по-късно през деня отново ще започнат валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, минималните температури ще се задържат без промяна, а дневните ще се повишат с 3-4 градуса. През първите дни от новата седмица отново се повишава вероятността за синоптична обстановка с повсеместни и значителни по количество валежи. Вятърът ще се ориентира отначало от запад-северозапад, впоследствие от север-североизток. Температурите ще остават с малък дневен ход, в понеделник в по-голямата част от страната между 15° и 20°, а във вторник - между 11° и 16°.