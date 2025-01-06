Общинският театър в Дупница ще назначи сценичен работник и продавач на билети по национална програма "Мелпомена"





Общински драматичен театър Невена Коканова в Дупница търси да назначи сценичен работник и продавач на билети по национална програма "Мелпомена". Свободните позиции са обявени в Бюро по труда-Дупница, а средствата за заплати се осигувярат от държавния бюджет.

А ето какви са и останалите свободни позиции от днес, 6-и януари:

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 инженер, поддръжка Висше образование

1 учител, ресурсен Висше образование

1 търговски мениджър Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –84 МЕСТА

4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование

5 разтоварачи, вагони Основно образование

2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“

5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“

8 шлосер-монтьори Средно образование

10 гранульор Средно образование

2 техник,химия Средно образование

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила

2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила

1 продавач-консултант Средно образование

5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър

3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър

5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър

1 отчетник Средно образование

3 работници, склад Средно и по-ниско образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

1 офис асистент Средно обрзование

1 складов работник Средно обрзование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно обрзование

2 подготвител, горница на обувки Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 сервитьор Средно образование

1 барман Средно образование

2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 16 МЕСТА

2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)

4 шофьори,автобус Средно образование

2 автомонтьори Средно образование

2 хигиенисти Основно образование

2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/

2 общ работник, строителство на сгради Начално образование

2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МЯСТО

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 шивач Средно/основно образование

1 камериер/ка Основно образование

1 общ работник Основно образование

2 майстори производство на тестени изделия Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 чистач-хигиенист Без изискване

1 монтажник, кабели Без изискване

2 продавач ,автомобили Без изискване

1 администратор, уебсайт Средно образование

1 помощник-готвач обект общ. Кюстендил, с. Жиленци Без изискване

2 технически секретар Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование

1 мениджър екип Средно образование

1 продавач-консулт Средно образование

1 търговски помощник Без изискване

1 пакетировач обект общ. Кюстендил Без изискване

1 организатор, продажби и реклама Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 носач-товарач , стоки Без изискване