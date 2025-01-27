В средата на учебната година търсят учители в Бобов дол и Сапарева баня





Информация за свободните работни места към 27-и януари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 търговски мениджър Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –50 МЕСТА

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила

2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила

5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър

3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър

5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър

3 работници, склад Средно и по-ниско образование

1 офис асистент Средно обрзование

1 складов работник Средно обрзование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно обрзование

1 подготвител, горница на обувки Средно и по-ниско образование

2 касиер-домакин Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 осветител Средно образование

2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 общ работник Основно образование

3 р-к, ръчна изработка на текстилни изделия Средно,основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -1 МЯСТО

1 учител по музика Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование

1 сервитьор Средно, основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 24 МЕСТА

2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)

4 шофьори,автобус Средно образование

2 автомонтьори Средно образование

2 хигиенисти Основно образование

2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/

2 общ работник, строителство на сгради Начално образование

2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник

10 социални асистенти Основно, начално, образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Старши експерт Висше обр-ие/ Архитектура, строителство и геодезия

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА



2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 чистач-хигиенист Без изискване

1 монтажник, кабели Без изискване

2 продавач ,автомобили Без изискване

1 администратор, уебсайт Средно образование

1 технически секретар Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование

1 мениджър екип Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 касиер, гише в съобщенията Без изискване

1 мияч, превозни средства(ръчно) Без изискване

1 технически секретар обект Сапарева баня Средно образование

1 работник,кухня Средно,основно образование

1 спедиционен посредник обект гр. Бобошево Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 носач-товарач , стоки Без изискване

1 продавач-консултант Без изискване

1 сервитьор Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ

1 деловодител чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ