Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 20-и януари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 инженер, поддръжка Висше образование
1 търговски мениджър Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
1 учител по физическо възпитание и спорт Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –87 МЕСТА
4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование
4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование
5 разтоварачи, вагони Основно образование
2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“
5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“
8 шлосер-монтьори Средно образование
10 гранульор Средно образование
2 техник,химия Средно образование
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила
2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила
5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър
3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър
5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър
1 отчетник Средно образование
3 работници, склад Средно и по-ниско образование
1 офис асистент Средно обрзование
1 складов работник Средно обрзование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно обрзование
2 подготвител, горница на обувки Средно и по-ниско образование
2 касиер-домакин Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 осветител Средно образование
2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 27 МЕСТА
2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)
4 шофьори,автобус Средно образование
2 автомонтьори Средно образование
2 хигиенисти Основно образование
2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/
2 общ работник, строителство на сгради Начално образование
2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник
1 оператор спомагателни съоражения в ел.централа Основно обрзование
10 социални асистенти Основно, начално, седно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 Старши експерт Висше обр-ие/ Архитектура, строителство и геодезия
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 шивач Средно/основно образование
1 книговезец Средно, основно образование
2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 чистач-хигиенист Без изискване
1 монтажник, кабели Без изискване
2 продавач ,автомобили Без изискване
1 администратор, уебсайт Средно образование
2 технически секретар Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование
1 мениджър екип Средно образование
1 продавач-консулт Средно образование
1 пакетировач обект общ. Кюстендил Без изискване
1 касиер, гише в съобщенията Без изискване
1 мияч, превозни средства(ръчно) Без изискване
1 технически секретар обект Сапарева баня Средно образование
1 работник,кухня Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“
1 продавач-консултант Средно образование
1 чистач, производствени помещения Без изискване
1 носач-товарач , стоки Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ
1 деловодител чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ