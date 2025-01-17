Кюстендилски зет заплаши тъщата с убийство, арестуваха го





Снощи служители на Районното управление в Кюстендил са задържали 51-годишен мъж за отправена заплаха за убийство на 82-годишната му тъща. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

По същото време снощи в кюстендилския квартал „Изток“ е възникнало масово сбиване, пристигналите на място служители на РУ Кюстендил са задържали 4-ма участници в конфликта, всички са в близки роднински отношения. Пострадал е 20-годишен мъж, настанен е в кюстендилската болница за лечение, с няколко избити зъба е. От участниците в сбиването е иззет газов пистолет. Задържаните са на възраст от 23 до 52 години. Образувано е досъдебно производство по случая, уведомен е дежурен прокурор.