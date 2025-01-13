Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 13-и януари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 инженер, поддръжка Висше образование

1 търговски мениджър Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –87 МЕСТА

4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование

5 разтоварачи, вагони Основно образование

2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“

5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“

8 шлосер-монтьори Средно образование

10 гранульор Средно образование

2 техник,химия Средно образование

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила

2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила

5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър

3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър

5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър

1 отчетник Средно образование

3 работници, склад Средно и по-ниско образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

1 офис асистент Средно обрзование

1 складов работник Средно обрзование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно обрзование

2 подготвител, горница на обувки Средно и по-ниско образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

2 касиер-домакин Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 осветител Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 сервитьор Средно образование

1 барман Средно образование

2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование

1 пазач Средно, основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 17 МЕСТА

2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)

4 шофьори,автобус Средно образование

2 автомонтьори Средно образование

2 хигиенисти Основно образование

2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/

2 общ работник, строителство на сгради Начално образование

2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник

1 Монтьор, котелно оборудване Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 шивач Средно/основно образование

1 книговезец Средно, основно образование

2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 чистач-хигиенист Без изискване

1 монтажник, кабели Без изискване

2 продавач ,автомобили Без изискване

1 администратор, уебсайт Средно образование

1 помощник-готвач обект общ. Кюстендил, с. Жиленци Без изискване

2 технически секретар Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование

1 мениджър екип Средно образование

1 продавач-консулт Средно образование

1 пакетировач обект общ. Кюстендил Без изискване

1 касиер, гише в съобщенията Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 носач-товарач , стоки Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ

1 деловодител чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ