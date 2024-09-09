Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и фиилалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 9-и септември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА:
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 у-л по икиномически дисциплини Висше образование
1 у-л практически обучение/компютърни науки Висше образование
1 учител, детска градина Висше образование
1 у-л по физическо възпитание и спорт Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –117 МЕСТА
1 чистач/хигиенист Средно образование
1 помощник, готвач Средно,основно образование
2 Машинен оператор, метални прахове и смеси Средно,основно образование
2 общи работници Средно,основно образование
2 автомонтьори Средно,основно образование
1 автобояджия Средно,основно образование
1 работник, бетонобъркачка Средно,основно образование
6 касиер /бензиностанция Средно образование
1 общ работник Средно ,основно образование
4 монтажници Средно образование
1 шивач Основно образование, обект гр. Кочериново
1 работник,плетачна машина Средно образование, обект гр. Кочериново
2 заварчик Основно образование
2 арматурист Основно образование
1 машинен оператор, бетон помпа Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
10 шивачи Средно,основно образование
2 заварчик Средно образование
4 общи работници Средно образование
8 общ работник Средно образование
1 санитар Основно образование
4 общи работници Средно образование,лица с ТЕЛК
5 електромонтьори Средно образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование
1 Крояч,текстил Средно,основно образование
6 Продавач,разносна търговия Основно образование
10 общи работници Основно образование
1 Машинин оператор металорежещи машини Основно образование
6 оператор полиуретаново производство Средно образование
6 оператор карбоново производство Средно образование
1 приложен спец.по финанси и математика Средно образование
2 машинен оператор,произв. на каучук, пластмаси и хартиени изделия Основно образование, обект гр. Кочериново
1 шлосер Средно,основно образование
10 шивачи Средно и по-ниско образование
3 работници,кухня Средно, основно образование
1 продавач,павилион Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 машинен оператор, обувно производство Средно,основно образование
1 готвач Средно образование
2 производител, обувки/ръчно Средно, основно образование
1 помощник-готвач Средно образование
1 медицинска сестра Средно образование
1 рехабилитатор Средно образование
1 кинезитерапевт Средно образование
1 Машинен механик и монтьор Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 учител по география и икономика Висше образование
1 учител по информатика и информационни технологии Висше образование
1 учител, практическо обучение Висше образование
1 учител по испански език Висше образование
1 учител по руски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 41 МЕСТА
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
5 заварчик Средно образование
5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо
5 шлосер-монтьор Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“
4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор
2 водач, мотокар Средно образование
3 шофьор, самосвал Средно образование
2 монтьор,електрооборудване Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)
3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител начален етап на осн.образов.(I-IV)клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 общи работник Средно и по-ниско образование
3 охранители Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 секретар- заетост Средно образование
1 програмист,софтуерни проложения Средно образование
2 тенекеджии-заетост Средно образование
1 склададжия-заетост Средно образование
1 чистач/хигиенист Без изискване
1 касиер Без изискване
1 организатор дейности Без изискване
1 сервитьор Без изискване
1 продавач консултант Средно образование
1 лекар по дентална медицина Висше образование
1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование
1 камериер-заетост обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 снабдител, доставчик-заетост Средно образование
1 търговски помощник-заетост Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ
1 обслужващ магазин чл.31ал.1/ЗНЗ Средно образование
1 работник поддръжка чл.31ал.1/ЗНЗ Средно образование
1 деловодител чл.31ал.1/ЗНЗ
1 Камериер/ка чл.31ал.1/ЗНЗ , обект с. Ресилово
1 фактурист чл.36, ал.1 /ЗНЗ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ППБЛ /Компонент 2
1 общ работник пбл
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)