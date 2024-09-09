Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и фиилалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 9-и септември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА:

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 у-л по икиномически дисциплини Висше образование

1 у-л практически обучение/компютърни науки Висше образование

1 учител, детска градина Висше образование

1 у-л по физическо възпитание и спорт Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –117 МЕСТА

1 чистач/хигиенист Средно образование

1 помощник, готвач Средно,основно образование

2 Машинен оператор, метални прахове и смеси Средно,основно образование

2 общи работници Средно,основно образование

2 автомонтьори Средно,основно образование

1 автобояджия Средно,основно образование

1 работник, бетонобъркачка Средно,основно образование

6 касиер /бензиностанция Средно образование

1 общ работник Средно ,основно образование

4 монтажници Средно образование

1 шивач Основно образование, обект гр. Кочериново

1 работник,плетачна машина Средно образование, обект гр. Кочериново

2 заварчик Основно образование

2 арматурист Основно образование

1 машинен оператор, бетон помпа Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

10 шивачи Средно,основно образование

2 заварчик Средно образование

4 общи работници Средно образование

8 общ работник Средно образование

1 санитар Основно образование

4 общи работници Средно образование,лица с ТЕЛК

5 електромонтьори Средно образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование

1 Крояч,текстил Средно,основно образование

6 Продавач,разносна търговия Основно образование

10 общи работници Основно образование

1 Машинин оператор металорежещи машини Основно образование

6 оператор полиуретаново производство Средно образование

6 оператор карбоново производство Средно образование

1 приложен спец.по финанси и математика Средно образование

2 машинен оператор,произв. на каучук, пластмаси и хартиени изделия Основно образование, обект гр. Кочериново

1 шлосер Средно,основно образование

10 шивачи Средно и по-ниско образование

3 работници,кухня Средно, основно образование

1 продавач,павилион Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 машинен оператор, обувно производство Средно,основно образование

1 готвач Средно образование

2 производител, обувки/ръчно Средно, основно образование

1 помощник-готвач Средно образование

1 медицинска сестра Средно образование

1 рехабилитатор Средно образование

1 кинезитерапевт Средно образование

1 Машинен механик и монтьор Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 учител по география и икономика Висше образование

1 учител по информатика и информационни технологии Висше образование

1 учител, практическо обучение Висше образование

1 учител по испански език Висше образование

1 учител по руски език Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 41 МЕСТА

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

5 заварчик Средно образование

5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо

5 шлосер-монтьор Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“

4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор

2 водач, мотокар Средно образование

3 шофьор, самосвал Средно образование

2 монтьор,електрооборудване Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)

3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител начален етап на осн.образов.(I-IV)клас Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 общи работник Средно и по-ниско образование

3 охранители Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно и по-ниско образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 секретар- заетост Средно образование

1 програмист,софтуерни проложения Средно образование

2 тенекеджии-заетост Средно образование

1 склададжия-заетост Средно образование

1 чистач/хигиенист Без изискване

1 касиер Без изискване

1 организатор дейности Без изискване

1 сервитьор Без изискване

1 продавач консултант Средно образование

1 лекар по дентална медицина Висше образование

1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование

1 камериер-заетост обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 снабдител, доставчик-заетост Средно образование

1 търговски помощник-заетост Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ

1 обслужващ магазин чл.31ал.1/ЗНЗ Средно образование

1 работник поддръжка чл.31ал.1/ЗНЗ Средно образование

1 деловодител чл.31ал.1/ЗНЗ

1 Камериер/ка чл.31ал.1/ЗНЗ , обект с. Ресилово

1 фактурист чл.36, ал.1 /ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ППБЛ /Компонент 2

1 общ работник пбл



Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)