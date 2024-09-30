Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 30-и септкември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –106 МЕСТА
5 касиер /бензиностанция
Средно образование
4 монтажници
Средно образование
1 шивач
Основно образование, обект гр. Кочериново
1 работник,плетачна машина
Средно образование, обект гр. Кочериново
2 заварчик
Основно образование
2 арматурист
Основно образование
1 машинен оператор, бетон помпа
Средно образование
1 продавач-консултант
Средно образование
10 шивачи
Средно,основно образование
2 заварчик
Средно образование
4 общи работници
Средно образование
8 общ работник
Средно образование
1 санитар
Основно образование
4 общи работници
Средно образование,лица с ТЕЛК
5 електромонтьори
Средно образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности
Средно и по-ниско образование
5 Шивач,облекло
Средно и по-ниско образование
1 Крояч,текстил
Средно,основно образование
10 общи работници
Основно образование
1 Машинин оператор металорежещи машини
Основно образование
6 оператор полиуретаново производство
Средно образование
6 оператор карбоново производство
Средно образование
Основно образование
Основно образование
2 машинен оператор,производство на каучук, пластмаси и хартиени изделия
Основно образование, обект гр. Кочериново
1 шлосер
Средно,основно образование
10 шивачи
Средно и по-ниско образование
2 общ работник/работник,рибовъдно стопанство
обект общ. Рила
1 технически сътрудник
Средно образование
6 продавач-консултант
Средно образование
1 общ работник
Средно образование
3 трудови медиатори
Срезно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА
1 машинен оператор, обувно производство
Средно,основно образование
1 готвач
Средно образование
2 производител, обувки/ръчно
Средно, основно образование
1 медицинска сестра
Средно образование
1 рехабилитатор
Средно образование
1 кинезитерапевт
Средно образование
1 шивач, мъжко/дамско облекло
Средно,основно образование
3 Чистач, производствени помещения
Средно,основно образование,обект Италия
1 Пазач-портиер
Основно образование
1 готвач
Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
3 шофьор, самосвал
Средно образование
2 монтьор,електрооборудване
Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)
3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала
ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
1 общи работник
Средно и по-ниско образование
3 охранители
Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил
Средно и по-ниско образование
2 майстор, производство на тестени изделия
Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 тенекеджии-заетост Средно образование
1 склададжия-заетост Средно образование
1 чистач/хигиенист Без изискване
1 касиер Без изискване
1 организатор дейности Без изискване
1 сервитьор Без изискване
1 лекар по дентална медицина Висше образование
1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование
1 камериер-заетост обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 снабдител, доставчик-заетост Средно образование
1 търговски помощник-заетост Без изискване
1 работник,зареждане на рафтове Средно образование
1 шофьор, товарен автомобил/международни превози Средно образование
1 чистач/хигиенист-заетост Без изискване
1 организатор,работа с клиенти обект общ. Бобов дол Без изискване
1 камериер/ка обект с. Ресилово Основно образование
1 чистач/хигиенист обект с. Ресилово Основно образование
1 пазач,невъоръжена охрана обект с. Ресилово Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 пазач, невъоръжена охрана чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ
1 технически секретар чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ
1 работник,кухня чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)