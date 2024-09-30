Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 30-и септкември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –106 МЕСТА

5 касиер /бензиностанция

Средно образование

4 монтажници

Средно образование

1 шивач

Основно образование, обект гр. Кочериново

1 работник,плетачна машина

Средно образование, обект гр. Кочериново

2 заварчик

Основно образование

2 арматурист

Основно образование

1 машинен оператор, бетон помпа

Средно образование

1 продавач-консултант

Средно образование

10 шивачи

Средно,основно образование

2 заварчик

Средно образование

4 общи работници

Средно образование

8 общ работник

Средно образование

1 санитар

Основно образование

4 общи работници

Средно образование,лица с ТЕЛК

5 електромонтьори

Средно образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности

Средно и по-ниско образование

5 Шивач,облекло

Средно и по-ниско образование

1 Крояч,текстил

Средно,основно образование

10 общи работници

Основно образование

1 Машинин оператор металорежещи машини

Основно образование

6 оператор полиуретаново производство

Средно образование

6 оператор карбоново производство

Средно образование

Основно образование

Основно образование

2 машинен оператор,производство на каучук, пластмаси и хартиени изделия

Основно образование, обект гр. Кочериново

1 шлосер

Средно,основно образование

10 шивачи

Средно и по-ниско образование

2 общ работник/работник,рибовъдно стопанство

обект общ. Рила

1 технически сътрудник

Средно образование

6 продавач-консултант

Средно образование

1 общ работник

Средно образование

3 трудови медиатори

Срезно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА

1 машинен оператор, обувно производство

Средно,основно образование

1 готвач

Средно образование

2 производител, обувки/ръчно

Средно, основно образование

1 медицинска сестра

Средно образование

1 рехабилитатор

Средно образование

1 кинезитерапевт

Средно образование

1 шивач, мъжко/дамско облекло

Средно,основно образование

3 Чистач, производствени помещения

Средно,основно образование,обект Италия

1 Пазач-портиер

Основно образование

1 готвач

Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

3 шофьор, самосвал

Средно образование

2 монтьор,електрооборудване

Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)

3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала

ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

1 общи работник

Средно и по-ниско образование

3 охранители

Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил

Средно и по-ниско образование

2 майстор, производство на тестени изделия

Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

2 тенекеджии-заетост Средно образование

1 склададжия-заетост Средно образование

1 чистач/хигиенист Без изискване

1 касиер Без изискване

1 организатор дейности Без изискване

1 сервитьор Без изискване

1 лекар по дентална медицина Висше образование

1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование

1 камериер-заетост обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 снабдител, доставчик-заетост Средно образование

1 търговски помощник-заетост Без изискване

1 работник,зареждане на рафтове Средно образование

1 шофьор, товарен автомобил/международни превози Средно образование

1 чистач/хигиенист-заетост Без изискване

1 организатор,работа с клиенти обект общ. Бобов дол Без изискване

1 камериер/ка обект с. Ресилово Основно образование

1 чистач/хигиенист обект с. Ресилово Основно образование

1 пазач,невъоръжена охрана обект с. Ресилово Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 пазач, невъоръжена охрана чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ

1 технически секретар чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ

1 работник,кухня чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ

Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)