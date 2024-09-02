Търсят се 32-ма учители чрез Бюрото по труда в Дупница

Информация за свободните работни места от 2-и септември в Бюрото по труда в Дупница и филиалите на съседните общини
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 34 МЕСТА
2 мениджър покупки/продажби Висше образование
1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници
1 медицинска сестра Висше образование
1 мениджър,екип Висше образование
1 учител по химия,физика и биология Висше образование
1 учител по руски език Висше образование
2 лекари Висше образование
3 медицински сестри Висше образование
3 учители в група за ЦОУД -I-IV клас Висше образование
1 учител теоретично обучение Висше образование
1 сътрудник УЕПП Висше образование
1 уч.практическо обучение проф.напр. “Комп.науки“ Висше образование
2 учител по биология и здравно образование Висше образование
1 учител по английски език Висше образование
2 Учител по математика Висше образование
2 Ресурсен учител Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Учител в начален етап на осн.образование Висше образование
2 Учител в ГЦО в начален етап Висше образование
1 Учител по ФВС-Лектор Висше образование
1 Учител по БЕЛ и литература Висше образование
1 Учител по математика и икономика Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –110 МЕСТА
5 производител/обувки,ръчно Средно и по-ниско образование
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование
1 помощник, готвач Средно,основно образование
2 пълначи/бензиностанция/ Средно образование
1 пълнач/бензиностанция Средно,основно образование
2 Машинен оператор, метални прахове и смеси Средно,основно образование
2 общи работници Средно,основно образование
2 автомонтьори Средно,основно образование
1 автобояджия Средно,основно образование
1 старши специалист, устройство на територията Средно,основно образование
1 работник, бетонобъркачка Средно,основно образование
1 общ работник Средно,основно образование
2 фадромисти Основно образование
2 продавач-консултант Средно образование
6 касиер /бензиностанция Средно образование
4 монтажници Средно образование
1 работник,производство на вино Средно образование, обектс. Смочево
1 шивач Основно образование, обект гр. Кочериново
1 работник,плетачна машина Средно образование, обект гр. Кочериново
2 заварчик Основно образование
2 арматурист Основно образование
1 машинен оператор, бетон помпа Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
10 шивачи Средно,основно образование
2 заварчик Средно образование
4 общи работници Средно образование
11 общ работник Средно образование
2 санитари Основно образование
4 общи работници Средно образование,лица с ТЕЛК
4 електромонтьори Средно образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование
1 Крояч,текстил Средно,основно образование
6 Продавач,разносна търговия Основно образование
1Машинин оператор металорежещи машини Основно образование
1 ЗАС Основно образование
6 оператор полиуретаново производство Средно образование
6 оператор карбоново производство Средно образование
1 помощник възпитател Средно образование
1 приложен спец.по финанси и математика Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование
1 работник поддръжка на сгради Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –1 МЕСТА
1 учител начален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Средно образование
2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование
1 продавач,консултант Средно,основно образование
1 машинен оператор, обувно производство Средно,основно образование
1 камериер Средно,основно образование
1 готвач Средно образование
2 производител, обувки/ръчно Средно, основно образование
1 помощник-готвач Средно образование
1 медицинска сестра Средно образование
1 рехабилитатол Средно образование
1 кинезитерапевт Средно образование
1 Машинен механик и монтьор Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 учител, теоретично обучение Висше образование
1 учител по БЕЛ Висше образование
1 у-л по математика и инф. технологии Висше образование
1 учител по музика Висше образование
1 учител по география и икономика Висше образование
1 Учител,ЦОУД- V-VII клас Висше образование
3 учители, прогимназиален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 41 МЕСТА
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
5 заварчик Средно образование
5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо
5 шлосер-монтьор Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“
4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор
2 водач, мотокар Средно образование
3 шофьор, самосвал Средно образование
2 монтьор,електрооборудване Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)
3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование
1 образователен медиатор Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
1 учител начален етап на осн.образов.(I-IV)клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
3 общи работници Средно и по-ниско образование
3 охранители Средно образование
1 готвач Средно образование, местност „Жабокрек“
1 домакин Средно образование
1шофьор, лекотоварен автомобил Средно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 продавач-консултант- заетост Без изискване
1 секретар- заетост Средно образование
1 консултант(промотьор),продажби- заетост Без изискване
2 програмист,софтуерни проложения Средно образование
2 тенекеджии-заетост Средно образование
1 склададжия-заетост Средно образование
1 асистент, офис-заетост Средно образование
1 чистач/хигиенист Без изискване
1 касиер Без изискване
1 продавач-консултант Средно образование
1 организатор дейности Без изискване
1 сервитьор Без изискване
1 продавач консултант Средно образование
1 лекар по дентална медицина Висше образование
1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП ЗОХТУ
1 метач обект Община Дупница Без образование
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)