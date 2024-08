Марая Кери е загубила майка си и сестра си в един и същи ден

Майката на Марая Кери Патриша и сестра й Алисън починаха в един и същи ден през уикенда, се казва в изявление на представител на американската певица.

„Сърцето ми е разбито, че загубих майка си през изминалия уикенд“, каза Кери в понеделник. „За съжаление, при трагичен обрат на събитията, сестра ми загуби живота си в същия ден.“

Певицата, носителка на Грами, каза, че се чувства благословена, че е прекарала време с майка си в седмицата преди смъртта й и помоли за уединение.

Тя не даде повече подробности за причината за смъртта на двете жени.

87-годишната Патриша е бивша оперна певица и вокален преподавател от ирландско-американски произход.

В мемоарите на Кери от 2020 г., The Meaning of Mariah Carey, певицата, носителка на пет награди Грами, разказва подробно за сложните си отношения с майка си, като казва, че са й причинили „толкова много болка и объркване“.

55-годишната Кери каза, че между тях е възникнала конкуренция. Професионалната ревност „идва с територията на успеха, но когато човекът е майка ви и ревността се разкрива на толкова крехка възраст, това е особено болезнено“, добави тя.

Но тя също така говори за дълбоката любов, която е изпитвала към майка си, като написа в посвещението: „На Пат, моята майка, която през всичко това време, вярвам, наистина направи най-доброто, на което беше способна. Винаги ще те обичам.”

В интервю с Гейл Кинг през 2022 г. певицата каза, че „определено“ е била засегната от критиките от страна на майка си, когато е растяла.

Тя добави, че винаги е приписвала майка си, че я е насочила към музиката.

Сестрата на Кери Алисън, на 63 години, е получавала хосписни грижи преди смъртта си, според приятел, цитиран от Times Union, вестник в щата Ню Йорк. Приятелят не посочи причина за смъртта.

Двете сестри също имаха сложни отношения.

В мемоарите си Кери пише, че е била отчуждена от Алисън, както и от брат си Морган, като казва, че е „емоционално и физически по-безопасно за мен да нямам никакъв контакт“.

Алисън съди Кери за 1,2 милиона долара след издаването на мемоарите за „огромен емоционален стрес“, наричайки го „отмъстителен“.

Бащата на певицата, Алфред, почина през 2002 г. от рак на 72-годишна възраст.

Кери е смятана за една от най-успешните певици в световен мащаб.

Нейният празничен сингъл All I Want For Christmas Is You е най-продаваната коледна песен от изпълнителка на всички времена.

Тя държи рекорда за най-много Billboard Hot 100 номер едно сингъла от соло изпълнител с 19 песни, продала е над 220 милиона записа по целия свят и е била съдия в състезателното шоу American Idol.