Търсят се двама лекари и три медицински сестри чрез Бюрото по труда в Дупница





Информация за свободните работни места от 19-и август



ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

2 мениджър покупки/продажби Висше образование

1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници

1 медицинска сестра Висше образование

1 мениджър,екип Висше образование

1 учител по химия,физика и биология Висше образование

1 учител по руски език Висше образование

2 лекари Висше образование

3 медицински сестри Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –94 МЕСТА

5 производител/обувки,ръчно Средно и по-ниско образование

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование

1 помощник, готвач Средно,основно образование

2 пълначи/бензиностанция/ Средно образование

1 пълнач/бензиностанция Средно,основно образование

2 Машинен оператор, метални прахове и смеси Средно,основно образование

2 общи работници Средно,основно образование

2 автомонтьори Средно,основно образование

1 автобояджия Средно,основно образование

1 старши специалист, устройство на територията Средно,основно образование

1 работник, бетонобъркачка Средно,основно образование

1 общ работник Средно,основно образование

2 фадромисти Основно образование

2 продавач-консултант Средно образование

6 касиер /бензиностанция Средно образование

4 монтажници Средно образование

1 работник,производство на вино Средно образование, обектс. Смочево

1 шивач Основно образование, обект гр. Кочериново

1 работник,плетачна машина Средно образование, обект гр. Кочериново

2 заварчик Основно образование

2 арматурист Основно образование

1 машинен оператор, бетон помпа Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

10 шивачи Средно,основно образование

2 заварчик Средно образование

4 общи работници Средно образование

11 общ работник Средно образование

2 санитари Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

4 общи работници Средно образование,лица с ТЕЛК

4 електромонтьори Средно образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование

1 Крояч,текстил Средно,основно образование

6 Продавач,разносна търговия Основно образование

1Машинин оператор металорежещи машини Основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 сервитьор Средно образование

2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование

1 Крояч, текстил Основно образование

1 продавач,консултант Средно,основно образование

1 машинен оператор, обувно производство Средно,основно образование

1 камериер Средно,основно образование

1 готвач Средно образование

2 производител, обувки/ръчно Средно, основно образование

1 Младши експерт Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 учител, теоретично обучение Висше образование

1 учител по БЕЛ Висше образование

1 у-л по математика и инф. технологии Висше образование

1 учител по музика Висше образование

1 учител по география и икономика Висше образование

1 Учител,ЦОУД- V-VII клас Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 41 МЕСТА

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

5 заварчик Средно образование

5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо

5 шлосер-монтьор Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“

4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор

2 водач, мотокар Средно образование

3 шофьор, самосвал Средно образование

2 монтьор,електрооборудване Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)

3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование

1 образователен медиатор Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

3 общи работници Средно и по-ниско образование

3 охранители Средно образование

1 готвач Средно образование, местност „Жабокрек“



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 продавач-консултант- заетост Без изискване

1 секретар- заетост Средно образование

1 консултант(промотьор),продажби- заетост Без изискване

2 работник,товаро-разтоварна дейност -заетост Средно и по-ниско образование

2 програмист,софтуерни проложения Средно образование

2 тенекеджии-заетост Средно образование

1 склададжия-заетост Средно образование

1 асистент, офис-заетост Средно образование

1 чистач/хигиенист Без изискване

1 касиер Без изискване

1 продавач-консултант Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП ЗОХТУ

1 метач обект Община Дупница Без образование

Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)