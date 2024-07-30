30 военнослужеши и огнеборци от Дупница се включват в гасенето на пожара край Струмяни





Военнослужещи от Сухопътните войски се включват в борбата с големия пожар в Община Струмяни, Област Благоевград днес, 30 юли. Група от 15 военнослужещи с ръководител лейтенант Велик Кльонтов от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване – Благоевград се включиха в гасенето на големия горски пожар в планината Малешево край село Кърпелево, Община Струмяни. По-рано днес за гасене на пожара край село Кърпелево бяха пренасочени и 15-те военнослужещи, които участваха в погасяването на големия пожар в планината Славянка на българо-гръцката граница с ръководител лейтенант Костадин Ковачев. Те ще действат в помощ на пожарникарите, горските служители и местните власти за потушаване на огън