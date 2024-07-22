Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 22-и юли
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
2 мениджър покупки/продажби Висше образование
1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници
1 медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –53 МЕСТА
1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование
2 общ работник Средно и по-ниско образование
2 заварчик Средно, основно ПК "ЗАВАРЯВАНЕ"
2 пицари Средно и по-ниско образование
2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно и по-ниско образование
1 административен секретар Средно образование
5 производител/обувки,ръчно Средно и по-ниско образование
1 санитар Средно,основно образование
3 общ работник,стротелство на сгради Средно и по-ниско образование
2 работник в строителството Средно, основно и начално образование
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование
1 помощник, готвач Средно,основно образование
2 пълначи/бензиностанция/ Средно образование
1 пълнач/бензиностанция Средно,основно образование
2 Машинен оператор, метални прахове и смеси Средно,основно образование
2 общи работници Средно,основно образование
2 автомонтьори Средно,основно образование
1 автобояджия Средно,основно образование
1 старши специалист, устройство на територията Средно,основно образование
2 фадромисти Основно образование
2 продавач-консултант Средно образование
6 касиер /бензиностанция Средно образование
4 монтажници Средно образование
1 оператор, химически контрол Средно образование
1 работник,производство на вино Средно образование, обектс. Смочево
1 шивач Основно образование, обект гр. Кочериново
1 работник,плетачна машина Средно образование, обект гр. Кочериново
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Средно образование
2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование
1 Крояч, текстил Основно образование
1 камериер/ ка Основно образование
2 работник,кухня Средно,основно образование
1 продавач,консултант Средно,основно образование
1 машинен оператор, обувно производство Средно,основно образование
1 камериер Средно,основно образование
1 готвач Средно образование
1 сервитьор Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 учител, теоретично обучение Висше образование
1 учител по БЕЛ Висше образование
1 у-л по математика и инф. технологии Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 41 МЕСТА
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
5 заварчик Средно образование
5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо
5 шлосер-монтьор Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“
4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор
2 водач, мотокар Средно образование
3 шофьор, самосвал Средно образование
2 монтьор,електрооборудване Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми)
3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА
1 барман Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно и по-ниско образование
2 хигиенисти Средно и по-ниско образование
1 готвач Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
3 охранител Средно образование
1 готвач Средно образование, местност „Жабокрек“
1 общ работник Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 продавач-консултант- заетост Без изискване
1 търговски пълномощник обект гр. Дупница Средно образование
1 секретар- заетост Средно образование
1 консултант(промотьор),продажби- заетост Без изискване
2 работник,товаро-разтоварна дейност -заетост Средно и по-ниско образование
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас