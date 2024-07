Украинските военни се хвалят: Артилерист по къси панталонки е свалил руска крилата ракета на плажа

Видео, публикувано в канала на социалната мреха Х от съветника на министъра на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко, показва как украински артилерист сваля руска крилата ракета от ПЗРК. Различното от обикновеното тук е, че войникът е по къси панталонки и тениска и очевидно не е на работа. Най-вероятно на почивка. На заден фон се чуват възторжени възгласи на други мъже, които изстрелват "снаряди" от познатите вече нецензурни думи при такива поводи и отнасящи се до врага им.

Ukrainian Defender from the anti-aircraft artillery regiment shoots down a Russian cruise missile from MANPADS. He's not in uniform.



The emotions of our Defenders when they succeed are incredible.



